الامارات | مورينيو يكشف عن اللحظة الحاسمة التي حولت وجهته إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يكشف عن اللحظة الحاسمة التي حولت وجهته إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب توتنهام الإنجليزي حالياً وريال مدريد الإسباني سابقاً والفائز بالثلاثية مع إنتر ميلان الإيطالي قبل عشر سنوات، البرتغالي جوزيه مورينيو، أنه قرر التوقيع مع "الملكي" بعد مباراة نصف النهائي الثانية من نسخة دوري أبطال أوروبا 2010، التي أقصى خلالها برشلونة من البطولة.

وقال مورينيو في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": "إذا كنت قد عدت إلى ميلانو بعد نهائي سانتياغو برنابيو، مع سماع المعجبين يرددون اسمي، ربما لم أكن لأرحل عن إنتر، لم أكن قد وقعت مع مدريد بعد، أولئك الذين يقولون إن مندوباً من الريال جاء إلى فندقنا في العاصمة الإسبانية قبل النهائي، يتفوهون بهراء".

وأضاف: "أردت أن أذهب إلى مدريد، أرادوني من العام السابق، اقترحت ذلك على الرئيس ماسيمو موراتي، لكنه أقنعني بالبقاء، وكنت قد رفضت عرض مدريد بالفعل عندما كنت في تشيلسي، لا يمكنك أن تقول لا للريال ثلاث مرات".

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