الامارات | قرار مهم من ناديين في مصر لأسرة قائد ملحمة «البرث» بعد مسلسل الاختيار

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مهم من ناديين في مصر لأسرة قائد ملحمة «البرث» بعد مسلسل الاختيار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعلت الأندية الرياضية في مصر مع أسرة قائد ملحمة “البرث” العقيد أحمد المنسي الذي لاقى حتفه، وذلك بعد عرض الحلقة الذي توفي فيها بمسلسل الإختيار، ورودو الأفعال الكبيرة التى حدثت بعد هذه الحلقة من مسلسل وثائقي يصور قصة حقيقية حدثت من سجلات الجيش المصري.

واتخذ ناديا سموحة والصيد في مصر قرار هام بعد انتهاء المسلسل مباشرة الذي كشف عن التضيحات التي قام بها رجال الجيش المصري ودور القائد أحمد المنسي، وذلك بمنح العضوية لأسرة مقدم أركان حرب أحمد صابر منسي الذي استُشهد في الهجوم على كمين البرث في عام 2017.

وأكد رئيس نادي الصيد محسن طنطاوي، في تصريح لموقع “فيلجول” المصري: “قرر مجلس الإدارة بالإجماع منح أسرة الراحل أحمد منسي العضوية الفخرية لما قدمه من خدمات وتضحيات لمصر، سيتم تكريم أسرة الراحل بعد عيد الفطر، هذه ليست أول مرة يُكرم فيها نادي الصيد أسر جنود من الجيش والشرطة المصرية".

كما تخذ نادي سموحة برئاسة فرج عامر، قرار استثنائي في ظل توقف العضوايات بالنادي ومنح العضوية الذهبية لأسرة الراحل أحمد منسي لما قدمه لمصر".

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وقال: "العضوية الذهبية هي أفضل فئة في النادي كله فهي عضوية خاصة، سموحة أغلق باب الاشتراكات الجديدة منذ فترة ولكننا قمنا باستثناء لأسرة البطل الشهيد، هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لبطل دافع عن مصر وحمى شعبها لولاه لما كنا الآن نتحدث الآن سويا ونعيش في أمان".

وأضاف: "نادي سموحة يفتخر أن يكون أحمد منسي نموذج لأعضائه وبعد عيد الفطر سنقيم حفلة لأسرة البطل نسلمهم خلالها بطاقات العضوية".

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