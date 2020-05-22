الامارات | مخرج مسلسل "البرنس" يعلنها صراحة بشعار الزمالك خلف محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل "البرنس" يعلنها صراحة بشعار الزمالك خلف محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مشهد ظهر فيه شعار نادي الزمالك المصري خلال حلقة سابقة من مسلسل "البرنس" الذي يعرض حالياً على قنوات "إم بي سي" فضول الشارعين المصري والعربي حول إن كانت الحركة مقصودة من المخرج محم سامي أم أنها صدفة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد وأرفقوه بفيديو سابق لمخرج المسلسل أكد من خلاله وبكل وضوح أنه من أنصار نادي الزمالك فيما زوجته الممثلة مي عمر أهلاوية، وقال رداً على سؤال عن انتمائه الكروي: "لن أدعي المثالية وأقف على خط الحياد.. أنا أشجع الزمالك وأحضر مبارياته في المنزل حاملاً الأعلام البيضاء".

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ولم يكن المشهد الوحيد الذي تلتصق فيه الرياضة خلال المسلسل ذائع السيط، إذ تفاعل المتابعون مع مشهد محاولة "كتكت" الذي يؤدي دوره الممثل محمد دياب، قتل بطل العمل الدرامي "رضوان البرنس" الممثل محمد رمضان، مرتدياً قميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي بدوره فاجأ الجماهير بتغريدة على حسابه الرسمي باللغة العربية قائلاً باللهجة المصرية: "دي مش أخلاقنا يا دياب"، ليرد الممثل دياب عبر حسابه: "بس أخلاق كتكت" مما أضفى أجواء فكاهية خففت من مرارة الأحداث العصيبة في المسلسل.

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