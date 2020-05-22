كاراجر يقترح إقامة كأس إنجلترا بعد انتهاء موسم الدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق، إنه من الممكن إقامة مباريات آخر 3 جولات متبقية في كأس إنجلترا لكرة القدم، بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز للعبة الشعبية، على أن تقام المباريات المتبقية في الكأس خلال 8 أيام.
وتأهلت 8 من فرق الدوري الممتاز لدور الـ8، وكان من المقرر إقامة مباريات هذا الدور يومي 21 و22 من مارس الماضي، قبل تعليق النشاط الرياضي في البلاد، بسبب الأزمة الصحية العالمية جراء فيروس كورونا.
وكتب «كاراجر» في عموده في صحيفة تليجراف: «أتمنى أن يعاد ترتيب كأس إنجلترا هذا الموسم على غرار المراحل الأخيرة من كأس العالم، على أن تقام جميع المباريات المتبقية بعد انتاء الدوري الممتاز».
وأضاف «كاراجر»: «يمكن إقامة مباريات دور الـ8 يومي الجمعة والسبت، بعد آخر بداية أسبوع في الدوري الممتاز. بعد ذلك وفي منتصف الأسبوع يمكن إقامة مباراتي قبل النهائي ثم النهائي بعد ذلك. وبهذا يتم استكمال البطولة في 8 أيام».
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