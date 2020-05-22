شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الألماني تشيد بسلوك الجماهير مع استئناف منافسات «البوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد كريستيان سيفيرت، المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، ببقاء الجماهير في منازلها، والابتعاد عن الملاعب في أولى جولات الدوري الألماني «بوندزليجا»، بعد استئنافه، السبت الماضي.

وكانت هناك مخاوف من أن الجماهير ستتجمع في الملاعب، وتنتهك قواعد التباعد الاجتماعي الحالية وسط تفشي وباء فيروس كورونا، وهو ما قد يعرض للخطر الجهود المبذولة حاليًا لاستئناف الموسم دون جمهور حتى يونيو.

وقال «سيفيرت» لصحيفة سود دويتشه تسايتونج: «تصرفت الجماهير بالطريقة التي يجب أن تتصرف بها في هذه الأوقات».

وتابع: «نحن في حوار مع بعض المنظمات، وكان واضحًا بالنسبة لي أن المشجعين الناشطين أكثر ذكاء من أن يقدموا لنقادهم خدمة من خلال التوجه للملاعب».

وأضاف: «لم أشك أبدًا أن الجماهير ستتصرف بمثالية في كل مكان».

وكانت الجماهير على خلاف مع رابطة الدوري الألماني في عدة مواضيع خلال السنوات الأخيرة، وانتقدت أيضًا استئناف الدوري بدون جمهور.

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وقال «سيفيرت» إن كل شخص يمكن أن يكون «فخورًا قليلًا.. أنه برغم كل الاختلافات فإن عالم كرة القدم اتفق على تفاهم مشترك».