شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يرغب في استعارة أومتيتي من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقارير إيطالية عن رغبة إنتر ميلان الإيطالي في الحصول على خدمات لاعب برشلونة، صامويل أومتيتي، خلال الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، تتفاوض إدارة برشلونة مع إنتر ميلان، خلال الوقت الحالي، لضم لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، الذي يوجد شرط جزائي في عقده بقيمة 111 مليون يورو، ويقترح النادي الكتالوني إقحام عدد من اللاعبين في عملية التبادل، مثل جونيور فيربو وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي، لتقليل المقابل المادي.

وذكر الموقع أن إنتر ميلان يريد أومتيتي لكن بشروطه، وهي أن يكون صفقة منفصلة عن لاوتارو مارتينيز، وعلى سبيل الإعارة فقط وليس البيع النهائي.