شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك سيحتفل بلقب «نادي القرن الحقيقي».. «مش هانسكت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك سيحتفل الأيام المقبلة بلقب «نادي القرن الحقيقي»، وأن إدارة القلعة البيضاء لن تفرط في حق النادي.

وأضاف«الغندور» عبر برنامجه «زملكاوي» على قناة النادي: «الزمالك هو أكثر الأندية الأفريقية تتويجًا بالبطولات في نهاية الألفية الثانية، إن شاء الله سيحتفل بلقب بالأكثر تتويجًا بناي القرن الحقيقي الأيام اللي جاية إن شاء الله لما نرجع لحياتنا الطبيعية».

وكشف: «المستشار مرتضى منصور مجهز بنرات سيتم تعليقها على أسوار نادي الزمالك وفي شارع جامعة الدول العربية وشارع 26 يوليو، وإعلانات قوية جدًا عن الأكثر تتويجًا».

وأكد قائد الزمالك السابق: «مش هانسكت في هذا الموضوع حتى نظهر من هو نادي القرن الحقيقي».

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتفل اليوم الجمعة بالذكرى الـ20 لتتويجه بلقب نادي القرن.

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