شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوضح حقيقة رحيل «بكار» و«جابر».. وموقف «كينو» بعد انتهاء الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن إدارة النادي لم تتلق أي عروض رسمية من الأهلي والزمالك لضم ثنائي الفريق رجب بكار وعمر جابر، على الترتيب.

وأضاف «سعيد»، في مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم»: «لم نتلق حتى الآن أي عروض رسمية من الأهلي لضم رجب بكار، وكذلك لم يصلنا عرض من الزمالك للتعاقد مع عمر جابر. قد تكون هناك اتصالات من وكلاء، لكنهم يقومون بهذا الأمر طوال الموسم».

وفيما يخص موقف البرازيلي كينو، الذي ستنتهي إعارته إلى الجزيرة الإماراتي في نهاية الموسم، قال «سعيد»: «لم نحدد موقفه بعد. لا توجد عروض رسمية لضمه، كما أن الجزيرة لم يطلب تمديد الإعارة».

وعما تردد بشأن تعاقد النادي رسميًا مع حارس الأهلي شريف إكرامي، قال «سعيد»: «لسه مفيش حاجة».

ونفى «سعيد» الجلوس مع لاعبي الفريق للاتفاق معهم على تخفيض عقودهم من أجل الاستمرار في النادي، قائلاً، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

Advertisements