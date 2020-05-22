شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يوضح كيف يعزز الجهاز المناعي للاعبين في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضحت منى نيمير، مسؤولة التغذية في نادي ليفربول الإنجليزي، طريقة التعامل مع اللاعبين من أجل تعزيز جهازهم المناعي في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت «نيمير»، في فيديو نشره الحساب الرسمي للريدز على موقع «تويتر»: «لا يزال هناك الكثير لنفعله من أجل مواجهة الفيروس، علينا تعزيز جهاز المناعة أكثر وأكثر، إنه يواجه فيروسًا جديدًا من نوعه».

وأضافت: «لدينا أشياء أساسية بالنسبة لكل لاعب، لكن علينا دائما وضع طريقة تصرف اللاعبين في الحسبان، طول الجسم مختلف، تكوين الجسم مختلف، أيضًا كل لاعب من عرق مختلف، لذا علينا أن نتعامل مع هذا بشكل فردي».

وتابعت: «لدينا لاعبون تواصلوا معنا لأن والديهم تجاوزوا السبعين عامًا، وكانوا يطلبون النصيحة، وما يمكنهم تقديمه للحفاظ على صحتهم».

وأوضحت: «استنادا إلى حقيقة أننا نمارس الرياضة كثيرًا، فإن جهاز المناعة له عامل كبير، لقد اتخذنا العديد من التدابير، وبالطبع نحاول اتخاذ المزيد لتقديم الدعم لمكافحة الفيروس».

وذكرت: «لدينا قوائم طعام ونظام لتقديم الأطباق والوجباب، وبمرور الوقت قمنا بتثبيت نظام خاص لكل لاعب، حيث يتمكن اللاعب من العثور على الطعام الذي يحتاجه جسمه».

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