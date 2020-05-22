شكرا لقرائتكم صفقات للعرض فقط.. 3 لاعبين فى نادى الأهلى للمفاوضات الإعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الفترة الماضية ارتباط أسم النادي الأهلي بأكثر من لاعب عربي حيث تداولت تقارير إعلامية عربية رغبة الأهلي في ضم بعض لاعبي دوريات شمال أفريقيا ومنهم وجدي كشريدة ظهير أيمن فريق النجم الساحلي التونسي والمغربي محسن متولي مهاجم الرجاء المغربي وكذلك التونسي فراس الشواط مهاجم فريق أبها السعودي ويحاول البعض التأكيد من وقت لأخر على أن هذا الثلاثي العربي مُرشح بقوة لتدعيم القلعة الحمراء خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.

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في الأهلي كان الأمر مختلفاً تماماً فقد نفي مسئولو القلعة الحمراء ما تحدثت عنه التقارير الإعلامية بشأن رغبة النادي في ضم كشريدة أو الشواط أو محسن متولي وأكد مسئولو الأهلي أن هذه الأسماء غير مُرشحة إطلاقاً لارتداء القميص الأحمر مع الاحترام التام لقدرات هؤلاء اللاعبين وإمكانياتهم الافنية وأكد مسئولو الأهلي أن الإدارة الحمراء لن تضم لاعبين عرب خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى ، إستفسر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من مسئولو النادي خلال الأيام الماضية عن تطورات ملف الصفقات الجديدة والتى سبق وحددها المدرب لإدارة النادي وأهمها تدعيم ثلاثة مراكز على وجه السرعة وهي "الجناح" يميناً وشمالاً وصانع الألعاب ولم يُمانع فايلر ضم مهاجم على مستوى عال من الكفاءة والقدرات العالية ويرغب المدير الفني في حسم هذا الملف سريعاً خاصة وأن هناك بعض اللاعبين الذين نالوا إعجابه وطلب ضمّهم للفريق لكن المفاوضات لم تنجح حتى الأن ويأتي في مقدمة هؤلاء ، الأورجوياني جاستون سيرينو،لاعب صن داونز الجنوب أفريقي الذى طلب المدير الفني للأهلي ضمّه للفريق لكن الإدارة الحمراء لم تنجح حتى الأن بسبب رفض النادي الجنوب أفريقي الإستغناء عن اللاعب.