شكرا لقرائتكم أيمن يونس: مسلسل الاختيار درس لكل الأطفال والأجيال القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أيمن يونس نجم الزمالك الاسبق أن مسلسل الاختيار بمثابة درس لكل الاطفال والشباب والاجيال الجديدة لتخليد مسيرة شهداء مصر ، وقال يونس عبر حسابه على تويتر : "الله يرحمك يا منسي ...الفاتحه علي روحك و روح كل أبطالنا.الشهداء ..مسلسل الاختيار و أسلوب تخليد أبطالنا..درس لكل أطفالنا وشبابنا والأجيال الجديده .علشان يعرفوا قيمه كل لحظه سعيده و خير عايشنها ...السعاده والخير لبلدنا مصر دايما وراها بطل شهيد...تحيا مصر" ، وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، معركة شرسة بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.

في فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

وفى وقت سابق ، أشاد أيمن يونس، بمسلسل الاختيار مؤكداً أنه ينتظر على أحر من الجمر حلقاته، وقال يونس فى برنامجه الفيسلوف عبر إذاعة أون سبورت، "مفيش شك الاختيار نمبر وان فى رمضان، مسلسل يخلد مسيرة الأبطال فى الجيش وشهداء الوطن، خايفين كلنا من حلقة انهارده ومجهزين المناديل عشان مشهد استشهاد المنسى الذى سيوجع قلوبنا"، مؤكداً أن "أمير كرارة قدم دوراً غير عادى ويعتبر أفضل أعماله الفنية على الإطلاق، وعجبتنى كلمته فى المسلسل خدنا سيناء كاملة وسنسلمها لأولادنا كاملة أيضاً".