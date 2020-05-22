شكرا لقرائتكم سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد أحمد المنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، منح العضوية الذهبية بالنادي السكندري، لأسرة البطل أحمد صابر منسي، شهيد القوات المسلحة المصرية، وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد خلال تصديه لمجموعة من التكفيرين في مربع البرث بسيناء، وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر:مجلس ادارة نادي سموحة يمنح العضوية الذهبية لاسرة الشهيد القدوة ضابط الصاعقة العقيد احمد منسي.

وكانت حلقت الأمس من مسلسل الاختيار الذي يعرض في رمضان على قنوات أون، والذي يجسد بطولة الشهيد أحمد منسي ورجالة في التصدي للإرهابيين بسيناء، قد استعرضت مشهد الهجوم الذي تعرض له أبطال القوات المسلحة في مربع البرث والدور البطولي الذي قدموه وشجاعتهم في مواجهة التكفيرين، وأثارت الحلقة مشاعر الجماهير المصرية بعد الأداء البطولي الذي عكسه المسلسل عن أبطال الجيش المصري.

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فرج عامر

في سياق آخر، قرر مجلس إدارة سموحة، إحالة شكوى محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق السابق والزمالك الحالى إلى الشئون القانونية بالنادى لدراستها بالشكل الكافى وتقديم ما يثبت صحة موقف النادى تجاه اللاعب.. وكان محمد أبوجبل تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة سموحة يطلب فيها الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى والبالغة 400 ألف جنيه، وهو ما قابلته الإدارة الزرقاء بالرفض التام مؤكدين أن هذا المبلغ تم خصمه من اللاعب بناءً على المذكرة التى تقدم بها إبراهيم حسن مدير الكرة لسموحة فى بداية الموسم .

من ناحية أخرى، استفسر مسئولو سموحة من نظرائهم بالنادى الأهلى عن الموقف النهائى لثنائى الفريق الأحمر المعار للنادى السكندرى ناصر ماهر وصلاح محسن، ومدى حاجة القلعة الحمراء لهما فى الموسم المقبل، فى ظل الأنباء التى تواترت خلال الفترة الماضية عن رغبة المسئولين فى إعادتهما من جديد للأهلى .