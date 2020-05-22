شكرا لقرائتكم الخطيب يتابع مع "مرجان وعبد الحفيظ" الإجراءات الاحترازية بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ولجنة التخطيط للكرة بالنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور تتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها مع عودة الفريق للتدريبات خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار فيروس "كورونا" حيث طلب الخطيب تقريراً عن إجراءات تعقيم النادي طوال الفترة الماضية وكذلك السيناريوهات المطلوب إتباعها خلال الفترة المقبلة حينما تعود التدريبات في فريق الكرة بشكل رسمي ، وقامت إدارة الأهلي مؤخراً بتعقيم كافة المنشآت الموجودة داخل مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

مسئولو الأهلى يبحثون السيناريوهات المطروحة فى خطة عودة تدريبات فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا، ويحرص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على التشاور مع إدارة النادى التنفيذية واللجنة الطبية والجهاز الطبى للفريق ومناقشة الأمور المتعلقة بكيفية وسيناريوهات عودة الفريق للتدريبات، فى ظل التصريحات الأخيرة من رئيس الوزراء بعودة النشاط للأندية منتصف يونيو وكذلك عودة التدريبات للأندية منتصف يونيو بشكل تدريجي.

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وقال سيد عبد الحفيظ إن الجهاز الفنى يدرس العديد من الأمور استعدادًا لعودة الفريق للتدريبات، قائلا، "يجب أن نكون مستعدين للعودة، وإذا كانت العودة يوم 15 يونيو المقبل تدريجيًا وقفًا لتصريحات يجب أن نكون على أتم استعداد لاستقبال هذه الخطوة الإيجابية".

وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن هناك تجهيزات لبعض التعليمات والاحترازات التى سيتم اتخاذها عند استئناف النشاط والعودة للتدريبات، وهل ستكون التدريبات عبارة عن مجموعات منفردة من اللاعبين أم ستكون تدريبات جماعية، أم ستقام فى فروع الأهلى الثلاثة أم الاثنين بحيث يتم توزيع اللاعبين على الفروع فى التدريبات".