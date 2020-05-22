شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يطالب صناع الدراما بعرض قصص أبطال الجيش سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش ، صناع الدراما بضرورة إنتاج مسلسل رمضانى يعرض كل عام عن القصص البطولية لرجال مصر فى الجيش ، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة: " أهنئ كل صناع مسلسل الاختيار على النجاح الساحق الذين حققوه طوال شهر رمضان فلقد أحيوا بداخلنا الوطنية ، وأطالب بأن يكون هناك عمل درامى كل سنة على غرار مسلسل الاختيار ، نحن بحاجة لأعمال درامية تعرف الجيل الجديد قوة جيشنا وعظمة جنودنا وتضحياتهم التى لاتنتهى للحفاظ على الوطن".

ويضيف المدير الفنى لطلائع الجيش : "بكيت من كل قلبى مع استشهاد كتيبة المنسى ، فليس هناك رجل لديه دم وقلب ويعشق تراب هذا الوطن ولم تهتز مشاعره ، قلوبنا اتوجعت بجد ، ربنا يرزق أهالى الشهداء الصبر ، لقد مررت بتجربة سابقة مع ابن اللواء مشهور مدير الكرة بحرس الحدود حينما إستشهد نجله وحضرت مراسم الدفن والعزاء ورأيت الشهيد ، مأساة بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، ربنا يحفظ جنودنا البواسل ذخيرة الوطن وأهم عناصره".

وأحدثت الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، التى تجسد ملحمة من أهم ملاحم الجيش المصرى العظيمة، خلال العقد الأخير، صدى واسع بين الشعب المصرى بجميع أطيافه، حيث تزينت حساباتهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بأبطال وشهداء ملحمة البرث بقيادة العقيد أركان حرب أحمد منسى، وكان من بينهم أيضا نجوم الرياضة والكرة فى مصر.

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معركة شرسة شهدتها الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.

في فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.