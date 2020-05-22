شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. سمير محمود عثمان : بحب الـ" رز على الملوخية " جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام السابق سمير محمود عثمان أنه يحب طبق الأرز على الملوخية جدا ويعتبرها من أطباقه المفضلة
وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه كان يعاني فى فترة من الفترات من أزمة لياقة بدنية بسبب حبه للأكل ولكن مع مرور الوقت تم التغلب على ذلك - على حد قوله
وكان سمير محمود عثمان فد استنكر فى تصريحات إذاعية الأقاويل التى اتهمته فى العديد من المباريات بالانحياز لفريق بعينه ، إن الحكم لا ينبغي أن ينتمى لفريق وإلا سيقابل الفشل مدى حياته.
وعن انتخابات اتحاد الكرة القادمة قال إنه يدرس الترشح إذا توفرت الشروط فى اللائحة ، وفي سياق منفصل دافع عن الفترة القصيرة التى تولى فيها رئاسة لجنة الحكام قائلا : " لم اقصر فى عملى مطلقا وحاولت جاهد تطوير أداء الحكام و امرت باحالة الحكم الغير موفق للقسم الثالث والرابع.
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