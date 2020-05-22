شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية الأولمبية ترسم طريق عودة الدورى على 4 مراحل.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية للجنة الأولمبية المصرية وعضو اللجنة الطبية العليا ، عن التوصيات الطبية والإجراءات الاحترازية المنتظرة من أجل عودة النشاط الرياضي لجميع الألعاب الفردية والجماعية ابتداءاً من 15 يونيو المقبل وفقاً لقرار المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن اللجنة العليا قامت بتجهيز خطة من أربع مراحل من أجل عودة النشاط.

وقال حسن كمال في تصريحات خاصة ، أن اللجنة العليا الطبية برئاسة دكتور محمد سلطان والتي قام بتشكيلها دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هي المسئولة عن وضع التصور الطبي لكافة الأنشطة الرياضية في مصر بشكل عام ومنها ممارسة الرياضة في الشوارع وعودة جميع الألعاب بما فيها كرة القدم وفتح الصالات الرياضية "الجيم".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالاولمبية المصرية ، أن اللجنة العليا قامت بزيارة وزارة الصحة لمناقشة كافة الإجراءات المطلوبة لعودة النشاط وكيفية تطبيقها ، مشيراً إلي أن اللجنة قسمت الألعاب الي قسمين وهما قسم الألعاب المنخفضة في الخطورة وهي الألعاب التي بها احتكاك قليل ، وقسم الألعاب الأكثر خطورة وهي صاحبت الاحتكاك الأكبر بين اللاعبين .

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وأوضح دكتور حسن كمال ، أن اللجنة وضعت إجراءات صارمة وستتعامل معها بمنتهي الجدية ، وقامت تقسيم عودة النشاط علي أربع مراحل ، وهم المرحلة الأولي التي تبدأ بفتح جزئي وتكون بأعداد أقل مع عدم وجود احتكاك بين اللاعبين بشكل نهائي وتغيير بعض الأنشطة وطريقة الأداء ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوعين ، ثم المرحلة الثانية وهي استكمال العدد والتي تشهد زيادة الأعداد في التدريبات بشكل تدريجي ، وبعدها المرحلة الثالثة وهي التدريب بشكل كامل ، ثم المرحلة الرابعة وهي بداية المنافسات ولكل مرحلة من المتوقع أن تأخد أسبوع عدا المرحلة الأولي التي ستستغرق أسبوعين .

وشدد رئيس اللجنة الطبية بالاولمبية المصرية ، علي أن الطب لا يعترف بالتواريخ والقرار النهائي حسب الوضع الصحي ، مؤكدا أن الطب لا يعرف جماهيرية الألعاب وتهتم بجميع الألعاب ، مشيراً إلي أن جميع هذه التوصيات تم عرضها علي دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث قرار بدأ النشاط مرتبط بقرار الحكومة ووزارة الرياضة .

وأصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، إستشارى جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضى والامين العام للاتحاد الافريقى للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبى بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشارى جراحة العظام والاصابات والطب الرياضى والمستشار الطبى لوزير الرياضة، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشارى الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسنى عبدالرحمن استشارى القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعى أخصائى الاصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الادارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفنى بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدى مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضى مقرر اللجنة الفنية، طارق شكرى مساعد الأمانة الفنية، بالاضافة الى عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.