شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينشر صورته مع حازم إمام وسيف زاهر ويعلق: "وحشتنى الأيام دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه على إنستجرام، صورة قديمة جمعته بحازم إمام نجم الزمالك السابق والإعلامى سيف زاهر وأبنائهم وعلق قائلا، "وحشتنى أيام زمان دى جداً"، فى إشارة للعزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع.

وفى وقت سابق، أكد محمد زيدان أن اتحاد الكرة دائما يكون مليئا بالمشاكل على مدار تاريخه بسبب عدم وجود منظومة احترافية كاملة قائلا، "اتحاد الكرة طول عمره كارثة فى المنظومة"، مضيفا خلال تصريحات تليفزيونية أن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة حاليا فى موقف صعب لأنها تحاول أن تمر بالكرة المصرية من الأزمة الحالية بأقل خسائر.

كما تحدث محمد زيدان عن علاقته بزملائه فى المنتخب قائلا انه كانت تربطه علاقة قوية بكل لاعبى المنتخب نافيا ما يتردد عن تهرب اللاعبين من الإقامة معه فى غرفة واحدة بمعسكرات المنتخبات.

كما نفى محمد زيدان أن يكون استبعاده من مباراة أمريكا فى مونديال القارات بسبب سهره مع فتاة ليلة المباراة، وقال زيدان فى تصريحات تليفزيونية إن سبب استبعاده كان للإصابة ولا صحة للمعلومات التى تقول بأن الاستبعاد بسبب سهره مع فتاة فى غرفته بالمعسكر ليلة المباراة، كما أكد محمد زيدان انه كان يحب دائما السكن بمفرده فى معسكرات المنتخبات لرغبته فى ان يكون على راحته لانه يحب اجراء مكالمات خاصة.

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وعن مشاجرته مع حسام غالى فى احدى معسكرات المنتخبات قبل أمم افريقيا 2008 قال حسام غالى انه بالفعل دخل فى مشادة مع حسام غالى وصلت الى الدفع بالأيدى وتدخل اللاعبين حال دون تطور الازمة مشددا على ان سبب الخناقة كانت عصبية حسام غالى فى الملعب .

فيما أكد محمد زيدان لاعب بروسيا دورتموند الألمانى والمنتخب الوطنى السابق، ان جيله فى المنتخخب الوطنى هو الأقوى من الجيل الحالى رغم تأهل الجيل الحالى الى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وأضاف محمد زيدان فى تصريحات تليفزيونية ان جيل المنتخب الذى كان يقوده حسن شحاتة كان ينقصه فقط التأهل لكأس العالم مؤكدا ان أى منتخب فى العالم كان يعمل ألف حساب للمنتخب الوطنى قبل مواجهته.

كما قال محمد زيدان ان حازم امام لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق احسن صانع لعب فى تاريخ مصر فهو يمتلك المهارة والذكاء داخل الملعب، مضيفا انه كان يتمنى ان يلعب بجوار محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى وحسن شحاتة المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى اثناء فترة لعبهما الكرة فى الأهلى والزمالك.