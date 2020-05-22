شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمال حمزة يستعيد ذكريات هدفه فى شباك الأهلى بموقعة 4/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، ذكريات هدفه فى شباك الأهلى بمباراة 4/3 عبر حسابه على إنستجرام، حينما التقى الأهلى مع الزمالك فى نهائى كأس مصر 2007، وامتدت المباراة بين الغريمين إلى الوقت الإضافى، قبل أن يحسمها الأهلى لصالحه بالفوز 4-3، وشهدت المواجهة تألق عدد كبير من اللاعبين، وفى مقدمتهم أسامة حسنى صاحب الهدفين الثالث والرابع بجانب عماد متعب وأبو تريكة من الأهلى، بالإضافة إلى عمرو زكى وجمال حمزة وشيكابالا من الزمالك.

واتسم اللقاء بأهمية خاصة بعد نجاح الزمالك فى الفوز على الأهلى بهدفين دون رد فى الدور الثانى بالدورى المحلى، فى ظل غياب المدرب مانويل جوزيه بعد حسم الأحمر للتتويج وخوض المباراة بالبدلاء.

الأهلى بدأ المباراة بتشكيل مكون من: أمير عبد الحميد فى حراسة المرمى، أمامه ثلاثى الدفاع شادى محمد وعماد النحاس وأحمد السيد، وفى وسط الملعب إسلام الشاطر ومحمد بركات وحسام عاشور ومحمد شوقى وأبو تريكة، وفى الهجوم عماد متعب وفلافيو.

أما الزمالك فلعب بتشكيل مكون من: الحارس محمد عبد المنصف، أمامه أحمد غانم سلطان ووائل القبانى ووسام العابدى وعمرو الصفتى وطارق السيد للدفاع، وعلاء عبد الغنى وتامر عبد الحميد وحازم إمام للوسط، وعمرو زكى وجمال حمزة فى الهجوم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتفوق الزمالك فى الشوط الثانى ويفتتح التسجيل فى الدقيقة 50 عن طريق عمرو زكى، من خطأ مشترك بين شادى محمد وعماد النحاس.

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ورد متعب سريعًا بإحراز هدف التعادل فى الدقيقة 57، لكن الزمالك خطف التقدم من جديد فى الدقيقة 65 عن طريق البديل شيكابالا.

وفى الوقت الذى توقع فيه الجميع، تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، أدرك الأهلى، التعادل فى الدقيقة 88 عن طريق أبو تريكة، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافى.

وتقدم الزمالك فى الدقيقة 100 عن طريق جمال حمزة، لكن البديل أسامة حسنى منح الأهلى، هدف التعادل فى الدقيقة 106، قبل أن ينجح فى إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 107.

ولا شك أن تغييرات مانويل جوزيه، كانت كلمة السر فى تفوق الأهلى، بعد نزول الثلاثى أحمد صديق بدلًا من حسام عاشور، وأحمد شديد قناوى بدلًا من إسلام الشاطر، وأسامة حسنى بدلًا من فلافيو.

فيما تسببت تغييرات المدرب هنرى ميشيل، فى تراجع الزمالك بالدفع بأحمد حسام وأسامة حسن، ما عدا تفوق شيكابالا بعد نزوله بدلًا من حازم إمام.