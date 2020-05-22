شكرا لقرائتكم خبر عن مشويات على مائدة إفطار أحمد حجازي مدافع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش الإنجليزى ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال قيامه بشوى الطعام لإعداد مائدة الإفطار لأسرته، مستغلاً توقف الدورى الإنجليزى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان حجازى قد عاد إلى إنجلترا خلال الفترة الأخيرة، للانضمام إلى ناديه الذى عاد إلى التدريبات استعداداً لعودة البريميرليج خلال الفترة المقبلة، بعدما كان مدافع الفراعنة قد عاد إلى مصر مع بداية أزمة وباء كورونا وتوقف النشاط الرياضي، حيث حرص حجازى على خوض التدريبات المنزلية بانتظام للحفاظ على لياقته.

وكانت الكثير من الأنباء قد ترددت فى الفترة الأخيرة عن انضمام اللاعب إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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احمد حجازي

من جانبه أبلغ أحمد حجازي مسئولى الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلى وليس لأى ناد آخر.

ويحاول الأهلى ضم حجازى خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلى نافياً رغبته فى اللعب لأى نادً أخر سواء كان بيراميدز أو غيره.

وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش فى صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى شتاء 2018، فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو.