شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر بعد الحلقة 28 من الاختيار: ربنا يحمي جيش مصر ويرحم كل شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل إسلام الشاطر، نجم الأهلى السابق، مع مسلسل الاختيار الذى يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسى، وكتب الشاطر عبر حسابه على تويتر، "حلقه صعبه أوى الحلقه ٢٨ الاختيار.. ربنا يحمى جيش مصر.. ويرحم كل شهيد". وجسد المخرج بيتر ميمى، فى الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، ملحمة البرث وتفاصيل تلك المعركة ليكشف البطولات والتضحيات لأبطال كمين البرث الذى أصبح بداية لمرحلة أخرى من المواجهات مع العناصر الإرهابية ولتلك الحلقة رسائل كثيرة تصل لـ 10 رسائل أهمها التوثيق لهذه المعركة حتى يعرف الأجيال الحالية والمقبلة كم التضحيات فثمن الأمن والأمان الذى نعيشه راح بسببه آلاف قد استشهدوا من أجلنا.

المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المنتجة للمسلسل لم تبخل بل أنتجته بسخاء كبير، وهذا السخاء ظهر منذ الحلقة الأولى للمسلسل ليجسد العمل معاناة جيشنا وكيف استطاعت القوات المسلحة والشرطة المدنية، والمواطنين الشرفاء من أهالى سيناء، القضاء على عدد كبير من العناصر والبؤر الإرهابية وهذه جميعها رسائل مهمة جدًا فى الحلقة الـ 28 .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.