شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطبق الـ5 تغييرات فى بطولة الدوري بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق قرار استخدام ٥ تغييرات فى بطولة الدورى، حال استئنافها، فى الفترة المقبلة، خاصة أن هذه التعديلات التى أعلنها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية كل اتحاد أهلى استخدام خمسة تغييرات خلال المباريات فى الموسم الجارى فقط بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات لفترة طويلة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا جعل تطبيق التغييرات الخمسة للاعبين فى المباريات فى يد كل اتحاد أهلى باستخدامها أو العمل على النظام المتبع من قبل، وهو الاكتفاء بالثلاث تغييرات فقط، قبل أن يقرر اتحاد الكرة استخدام التغييرات الخمسة فى الدورى حال استئنافه رسميا.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مقترح إلغاء بطولة القسم الثانى والثالث للموسم الجارى بسبب انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء فقط بمباريات الدورى الممتاز المرجح استئنافه فى منتصف شهر يوليو المقبل، بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بإمكانية استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو المقبل.

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جاء رفض مقترح إلغاء دورى القسم الثانى من قبل مسئولو اتحاد الكرة بسبب مبدأ تكافؤ الفرص واكتمال مسابقة الدورى بالشروط الخاصة بالصعود والهبوط، إلى جانب أن مسابقة القسم الثانى متبقى بها 5 جولات فقط ونفس الأمر للقسم الثالث الذى يتبقى به 3 أو 4 جولات، عكس الدورى الممتاز المتبقى به 17 جولة.

فى سياق مغاير، شهد حفل الإفطار أمس الخميس الذى جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى و هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والإفريقى وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدورى وعودته للاستئناف الفترة المقبلة، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة فى جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدورى والشروط الطبية التى ستكون على كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أى أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والاقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد على أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات فى 2021 عقب اوليمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو من العام المقبل.