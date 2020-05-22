شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية يكشف توصيات عودة النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية للجنة الأولمبية المصرية وعضو اللجنة الطبية العليا، عن التوصيات الطبية والإجراءات الاحترازية المنتظرة من أجل عودة النشاط الرياضى لجميع الألعاب الفردية والجماعية ابتداءً من 15 يونيو المقبل، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن اللجنة العليا قامت بتجهيز خطة من أربع مراحل من أجل عودة النشاط.

وقال حسن كمال، فى تصريحات خاصة، إن اللجنة العليا الطبية، برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى قام بتشكيلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، هى المسئولة عن وضع التصور الطبى لكافة الأنشطة الرياضية فى مصر بشكل عام، ومنها ممارسة الرياضة فى الشوارع وعودة جميع الألعاب بما فيها كرة القدم وفتح الصالات الرياضية "الجيم".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية المصرية، أن اللجنة العليا قامت بزيارة وزارة الصحة لمناقشة كافة الإجراءات المطلوبة لعودة النشاط وكيفية تطبيقها، مشيراً إلى أن اللجنة قسمت الألعاب إلى قسمين، وهما الألعاب المنخفضة فى الخطورة وهى الألعاب التى بها احتكاك قليل، وقسم الألعاب الأكثر خطورة وهى صاحبت الاحتكاك الأكبر بين اللاعبين .

وأوضح دكتور حسن كمال، أن اللجنة وضعت إجراءات صارمة وستتعامل معها بمنتهى الجدية، وتقسيم عودة النشاط على أربع مراحل، وهم المرحلة الأولى التى تبدأ بفتح جزئى وتكون بأعداد أقل مع عدم وجود احتكاك بين اللاعبين بشكل نهائى وتغيير بعض الأنشطة وطريقة الأداء، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوعين، ثم المرحلة الثانية باستكمال العدد والتى تشهد زيادة الأعداد فى التدريبات بشكل تدريجى، وبعدها المرحلة الثالثة وهى التدريب بشكل كامل، ثم المرحلة الرابعة وهى بداية المنافسات ولكل مرحلة من المتوقع أن تأخد أسبوع عدا المرحلة الأولى التى ستستغرق أسبوعين .

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وشدد رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية المصرية على أن الطب لا يعترف بالتواريخ والقرار النهائى حسب الوضع الصحى، مؤكدا أن الطب لا يعرف جماهيرية الألعاب وتهتم بجميع الألعاب، مشيراً إلى أن جميع هذه التوصيات تم عرضها على دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث قرار بدأ النشاط مرتبط بقرار الحكومة ووزارة الرياضة .

وأصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارا بتكشيل لجنة طبية تقوم بإقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.

وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد على أحمد سلطان، إستشارى جراحة العظام والاصابات، الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضى والامين العام للاتحاد الافريقى للطب الرياضي، منسقا عاما للجنة، وعضوية كل من، الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى بمجلس الوزراء، الدكتور محمد ريحان المستشار الطبى بوزارة الصحة، الدكتور رزق محمد عبدالفتاح استشارى جراحة العظام والاصابات والطب الرياضى والمستشار الطبى لوزير الرياضة، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور شريف رزق الله استشارى الالم وتغذية الرياضيين، الدكتور ياسر حسنى عبدالرحمن استشارى القلب والاوعية الدموية، الدكتور محمود رمضان الرفاعى أخصائى الاصابات والتأهيل الرياضي، الدكتور سمير كرم مدير الادارة العامة للبحوث الرياضية، الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام المكتب الفنى بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد حمدى مدير عام الادارة العامة لعلم النفس الرياضى مقرر اللجنة الفنية، طارق شكرى مساعد الأمانة الفنية، بالاضافة إلى عضو من اللجنة الصحية، وعضو من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.