شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض مقترح إلغاء القسم الثاني والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مقترح إلغاء بطولتى القسم الثانى والثالث للموسم الجارى بسبب انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء فقط بمباريات الدورى الممتاز المرجح استئنافه فى منتصف شهر يوليو المقبل، بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بإمكانية استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو المقبل.

جاء رفض مقترح إلغاء دورى القسم الثانى من قبل مسئولى اتحاد الكرة بسبب مبدأ تكافؤ الفرص واكتمال مسابقة الدورى بالشروط الخاصة بالصعود والهبوط، إلى جانب أن مسابقة القسم الثانى متبقى بها 5 جولات فقط، ونفس الأمر للقسم الثالث الذى يتبقى به 3 أو 4 جولات، عكس الدورى الممتاز المتبقى به 17 جولة.

فى سياق مغاير شهد حفل الإفطار أمس الخميس، الذى جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدورى وعودته للاستئناف الفترة المقبلة، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة فى جلسته تصورا جديدا خاصا باستئناف مسابقة الدورى والشروط الطبية التى ستكون على كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أى أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة، والأقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد على أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات فى 2021 عقب أولمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو من العام المقبل.