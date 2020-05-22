ليفربول بينهم.. 4 أندية تتنافس على ضم موهبة وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية نقلا عن بوابة "سبورت 1" الألمانية عن دخول كبرى الأندية الأوروبية في صراع على ضم بينيسيو بيكر بواتي موهبة وست هام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الجمعة إن أندية مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني مهتمون بالتعاقد مع بواتي جناح وست هام، الذي لا يريد الاستمرار مع "المطارق".

صاحب الـ16 عاما لم يشارك مع الفريق الأول، وتُقتصر مشاركاته على فريق الشباب الخاص بوست هام، وتم تشبيه اللاعب الإنجليزي بجناح يوفنتوس الإيطالي السريع، البرازيلي دوجلاس كوستا.

يذكر أن بيكر بواتي لا يريد التوقيع مع وست هام عندما يبلغ 17 عاما في شهر يناير المقبل، وهو السن المطلوب لتوقيع عقود بشروط احترافية في كرة القدم الإنجليزية.