مورينيو: إنتر ميلان كان مثل عائلتي

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

اعتبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، نفسه والدا لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، الذي قاده للتتويج بثلاثية تاريخية قبل عقد من الزمان.

وقال مورينيو لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" اليوم الجمعة في الذكرى السنوية للفوز بدوري أبطال أوروبا 2010 على حساب بايرن ميونخ 2 / صفر :" قدمت أفضل ما عندي لأنني شعرت أنني في منزلي".

وكان مورينيو توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية مع إنتر ميلان، بعد خمسة أيام من تسجيل دييجو ميليتو هدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا في مدينة مدريد، كما فاز بلقب كأس إيطاليا في وقت سابق من شهر أيار/مايو.

وقال :" حدث أنني كنت أفضل نفسي على الجميع، ولكن هذا لم يحدث في إنتر. هذا يحدث مع العائلة: عندما تصبح والدا، تتفهم ان الآخرين أهم من نفسك، وتتراجع".

وتذكر المدير الفني بعض المشاحنات القاسية في غرفة خلع الملابس، والتي مع ذلك لم تمس انسجام المجموعة.

وأعرب عن تقديره للعلاقات التي لديه بالنادي، مضيفا :"أنا لا أتصنع. أنا أكون ما عليه، هذا كل ما في الأمر. ربما كنت غبيا، ولكنني كنت دائما كما أنا".

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وأضاف :" في اليوم السابق تحدثت مع أليسيو، الذي كان في هذا الوقت سائق النادي. أين يمكن أن يحدث أن يرحل مدرب منذ عشر سنوات ومازال يتحدث مع السائق؟هذا هو إنتر بالنسبة لي. هؤلاء هم ناسي".

وكان ذلك اللقب القاري هو الثاني للمدرب البرتغالي، بعد الفوز باللقب مع بورتو في 2004، حيث فاز باللقب المحلي مرتين في 2003 و2004.

وأنهى إنتر ميلان بذلك اللقب فترة طويلة من الجفاف وبالتحديد منذ أن توج ببطولتيه السابقتين في الستينيات.

ووصل مورينيو /63 عاما/، الذي يتولى تدريب توتنهام حاليا، إلى ميلان بعد أن توج بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، وبعد الثلاثية انتقل إلى ريال مدريد، حيث توج بلقب الدوري في 2012.

وقال :"اليوم ربما يكون في إمكاني البقاء أربعة أو خمسة أو ستة أعوام في نادي واحد. ولكن في السابق أردت أن أكون -ومازلت الوحيد بين المدربين- الذي يفوز بالدوري الإنجليزي، الإيطالي، الإسباني".

وبسؤاله لماذا توقف عن قول، مثلما كان يقوله لبعض الوقت فور رحيله، إنه سيعود لإنتر ميلان يوما ما، تهرب مورينيو ببراعة.

وقال :" أعلم لماذا تسأل هذا. ولكنني لست (بيرلا)" مستخدما نفس الكلمة التي تعني أحمق في لهجة ميلانو، وهي الكلمة التي استخدمها في أول مقابلة إيطالية.