الأهلي السعودي يستعد لاستئناف الدوري بمعسكر و3 وديات

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

كشف تقرير صحفي سعودي عن خطة استعدادات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة حال استكمال مباريات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن بداية التدريبات ستكون في مقر النادي في مدينة جدة على أن يجري الفريق معسكرا في "الحوية" في مدينة الطائف لمدة ثلاثة أسابيع، يخوض خلالها ثلاث مباريات تجريبية.

وأضاف التقارير أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي اتفقت مع الصربي فلادان مدرب الفريق على برنامج المعسكر، الذي سيعتمد على الجانب البدني، وإجراء تدريبات صباحية ومسائية، واستغلال الأجواء المعتدلة في الطائف لرفع المعدل البدني للاعبين.

يذكر أن منافسات الكرة السعودية توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، في انتظار استئناف المنافسات في شهر أغسطس المقبل.