لاعب جنوب إفريقيا: والداي رفضا انتقالي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف ليبوهانج موكوينا، لاعب وسط نادي موروكا سوالوز الجنوب إفريقي، أنه جذب أنظار النادي الأهلي لضمه في السنوات الأولى من مسيرته، لكن والداه رفضا بسبب صغر سنه في ذلك الوقت قبل نحو 16 عاما.

وقال موكوينا، في تصريحات لصحيفة "sowetanlive" الجنوب إفريقية اليوم الجمعة: "عندما كنت مع منتخب جنوب إفريقيا تحت 17 عاما، كان ​​من المفترض أن أنتقل إلى النادي الأهلي".

وأضاف صاحب الـ33 عاما: "أعتقد أنهم عرضوا نقودًا جيدة بالنسبة لي للمجيء واللعب لفريقهم الاحتياطي في ذلك الوقت".

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وأتم اللاعب الدولي قائلا: "فزت بجائزة أفضل لاعب في البطولة مع منتخب الشباب تحت 17 عاما، وأراد الأهلي التوقيع معي، لكن والداي رفضا ذلك لأنهم أرادا أن أتطور قليلاً وأن أكمل دراستي".

وبدأ موكوينا مسيرته مع المنتخب الأول جنوب إفريقيا حين تم استدعائه للمشاركة في بطولة كأس الأمم 2006 التي احتضنتها مصر وفازت بلقبها.

يذكر أن موكوينا كان يمثل وقتها فريق أورلاندو بيراتس، قبل أن ينتقل لماميلودي صنداونز الذي حقق معه لقب الدوري مرتين، ثم لعب لناديي أياكس كيب تاون ومكابي، وهو حاليا في موروكا سوالوز الذي انتقل إليه الصيف الماضي.