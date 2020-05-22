حكاوي رمضان.. آمال ميسي تنتهي على أعتاب تشيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لم تكن الليلة الأفضل في تاريخ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، حينما ارتدى قميص التانجو ليواجه نظيره تشيلي في نهائي كوبا أمريكا 2015.

قدم المنتخب الأرجنتيني أداء جيد خلال البطولة، تأهل إلى ربع النهائي وواجه كولومبيا وحسم بطاقة التأهل إلى مباراة نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4.

قبل النهائي، التقت الأرجنتين مع باراجواي، وحقق التانجو فوزا سهلا بسداسية مقابل هدف، ساهم ميسي بصناعة 3 منهم.

في الرابع من يوليو عام 2015، كانت جماهير الأرجنتين تُمني نفسها بالاحتفال بلقب كوبا أمريكا، فلم يتبق سوى خطوة فاصلة نحو البطولة، لكن تحول الحلم إلى كابوس وسقط التانجو في فخ ركلات ركلات الترجيح 4-1.

سيناريو 2016

لم يتغير مشهد نهاية 2016 عن 2015، بل كانت درامية أكثر فالمنتخب الأرجنتيني لم يخسر أي مباراة منذ بداية البطولة، تأهل إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة، وتفوق على فنزوريلا برباعية مقابل هدف، ثم اكتسح الولايات المتحدة الأمريكية في نصف النهائي برباعية أخرى، قبل أن يسقط على أعتاب تشيلي مجددا في مباراة النهائي وبركلات الترجي- 4-2.

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طرد 2019

قاد ميسي منتخب بلاده للتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، ليواجه المنتخب البرازيلي الذي حسم اللقاء لصالحه بهدفين دون رد وحجز بطاقة النهائي.

في الناحية الأخرى، خسر منتخب تشيلي مباراة نصف النهائي هو الآخر لصالح بيرو بثلاثية نظيفة.

في السادس من يوليو عام 2019، التقت الأرجنتين مع تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، وسارت الأمور لصالح ميسي ورفاقه خلال الخمس وعشرون دقيقة الأولى من عمر المباراة بعدما تقدم التانجو بهدفين دون رد سجلهما سيرجيو أجويرو ( الدقيقة 12) وباولو ديبالا (الدقيقة 22).

وفي الدقيقة 37، لم يتردد حكم اللقاء ماريو دياز دي فيفار في إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ميسي وجاري ميدل قائد تشيلي.

قام ميسي بدفع جاري ميدل في كرة كان يمتلكها الأخير بالقرب من خط نهاية الملعب، فرد عليه قائد تشيلي بدفعه بدون كرة ليقوم حكم المباراة بإشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجههما.

وانتظر الحكم مراجعة حكم الفيديو المساعد للعبة، غير أن الأمر لم يتغير وتم تنفيذ الطرد في حق الثنائي ليكمل الفريقان المباراة بعشر لاعبين لكل منهما، بداية من الدقيقة 37.

ولكن هذه المرة انتهت المباراة لصالح الأرجنتين 2-1 وحسم برونزية كوبا أمريكا 2019.