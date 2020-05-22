ضربة جديدة لبوروسيا دورتموند قبل مواجهة فولفسبورج

تلقى فريق بوروسيا دورتموند الألماني صدمة جديدة، بعد تأكد غياب الدولي البلجيكي فيتسيل، نجم وسط الفريق، عن المواجهة المقبلة أمام فولفسبورج

ضمن منافسات الدوري الدوري الألماني.

أكد لوسيان فافري، المدير الفني لدورتموند، غياب اللاعب عن المباراة

المقبلة لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق.

أوضح فافري أن فيتسيل لن يشارك في المباراة، بينما عاد زميله ايمري تشان للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.