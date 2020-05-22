الكشف عن حجم خسائر مانشستر يونايتد بسبب الكورونا

كشف نادي مانشستر يونايتد عن حجم الخسائر المادية التي تلقاها النادي إثر التوقف الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. قال الرئيس التنفيذي لمان يونايتد إد وودوارد، بأن النادي خسر 28 مليون باوند نتيجة إيقاف النشاط الرياضي الحالي. وأضاف بأنه من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ بشكل كبير قبل نهاية الأزمة، لافتًا إلى أن تأجيل لقاءهم أمام توتنهام في لندن لوحده كلّف النادي خسارة 4 مليون جنيه استرليني.

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