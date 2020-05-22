برشلونة يصر علي التخلص من كوتينيو ويفاضل بين 4عروض انجليزية

يصر نادي برشلونة الإسباني علي التخلص من لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو عقب نهاية اعارته لبايرن ميونيخ الألماني بنهاية الموسم الحالي. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يخطط لبيع كوتينيو لتحقيق لتوفير الاستفادة المالية، استعداداً لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. الصيفية المقبلة. وتلقي كوتينيو عبر وكيل أعماله كيا جورابشيان، العديد من العروض من أندية الدوري الانجليزي الممتاز، وفي مقدمتها تشيلسي ونيوكاسل ومانشستر يونايتد وليستر سيتي.

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