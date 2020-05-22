بيرناردو سيلفا يثني على مواطنه جواو فيلكس

أثني بيرناندو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، علي مواطنه البرتغالي الشاب جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد، و الموهبة القادمة بقوة على الساحة الكروية. أضاف بـيرناندو سيلفا في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية:" تدربت معه كثيرًا في المنتخب ويمتلك قدرات مميزة، بالتأكيد عليه العمل وتحسين أشياء كثيرة". المنتخب ويمتلك قدرات مميزة، بالتأكيد عليه العمل وتحسين أشياء كثيرة". وتابع :" المبلغ الذي دفعه أتلتيكو مدريد به عادل، يستحق جواو هذا المبلغ". وكانت الأندية الأوروبية تتصارع على ضم جواو فيلكس نجم بنفيكا لما يملكه من إمكانيات فنية رائعة، مع فريقه، بالإضافة إلى صغر سنه، قبل أن ينتهي به المطاف بالانتقال لأتلتيكو مدريد مفضلًا عليه مانشستر سيتي وريال مدريد والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وحسم النادي الإسباني الصفقة بمبلغ 120 مليون يورو. ضم جواو فيلكس نجم بنفيكا لما يملكه من إمكانيات فنية رائعة، مع فريقه، بالإضافة إلى صغر سنه، قبل أن ينتهي به المطاف بالانتقال لأتلتيكو مدريد مفضلًا عليه مانشستر سيتي وريال مدريد والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وحسم النادي الإسباني الصفقة بمبلغ 120 مليون يورو.

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