عمرو وردة يبدأ التدريبات الفردية مع باوك وسط غموض مستقبله

بدأ عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني، في التدريبات الفردية مع ناديه، عقب فسخ إعارته مع نادي لاريسا، بسبب مخالفات تأديبية خطيرة، حسبما أشار النادي.
أشار موقع "نوفا سبورت" اليوناني، أن مستقبل اللاعب، ليس واضحًا مع باوك، سواء بالبقاء أو رحيله، بسبب تصرفاته، وأن اللاعب يقوم بالتدريبات الفردية.
ويملك وردة عروضًا تركية مثل ملطية سبور، وسيفاس سبور، الذي ينتهي عقده مع باوك في 2021.
وشارك وردة في هذا الموسم مع فريقه لاريسا، خلال 23 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 6 لزملاءه.
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