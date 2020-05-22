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بيانيتش يرفض عرضًا إنجليزيًا ويتمسك بحلم الانتقال لبرشلونة

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 حسم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، نجم وسط فريق يوفنتوس، موقفه من الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن بيانيتش حسم موقفه تماماً بعدم الرحيل عن يوفنتوس إلا في حالة الانتقال لبرشلونة الإسباني.

 ورفض بيانيتش الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي، كما رفض عرضاً من الإنجليزي الذي حاول التعاقد معه في إطار صفقة تبادلية مع يوفنتوس الذي يسعى لضم جورجينيو.

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