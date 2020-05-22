وائل جمعة للشهيد أحمد المنسي: البطل رمز الرجولة

وجه وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر رسالة إلى الشهيد أحمد صابر المنسي، عقب نهاية حلقة "الاختيار" التي جسدت محلمة البرث، بـ شمال سيناء، وشهدتأحداثًا مثيرة، حيث أبرزت استبسال جنودنا المصريين أمام الهجوم الكثيف من التكفيريين، والجماعات المسلحة حتى آخر لحظة.
وراح ضحية الهجوم الإرهابى ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل، من ضمنهم الشهيد أحمد صابر المنسى، قائد أركان حرب.
كتب وائل جمعة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" الشهيد البطل رمز الرجولة ".
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