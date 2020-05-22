بيرناندو سيلفا يحذر فريقه من التهاون أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

أكد بيرناندو سيلفا نجم مانشستر سيتي، بأن الفريق لم يضمن بعد التأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
أضاف سيلفا في تصريحاته لـ صحيفة "آس" الإسبانية، بأن اللعب ضد ريال مدريد ليسسلهًا، ولا يوجد نتيجة مضمونة بعد، لما يملكه ريال مدريد من خبرات في البطولة الأوروبية، فضلًا عن تتويجه بدوري الأبطال 13 مرة، لذا من الصعب ان نعتقد بأننا هزمناهم.
وتابع نجم السيتي:" أيضًا مباراة برشلونة وليفربول، انتهت مباراة الذهاببـ3-0 للبرسا، لكن تغيرت الأمور على ملعب الأنفيلد، في العودة، وخسروا بنتيجة 4-0".
ولفت بيرناندو سيلفا، إلى ان مانشستر سيتي يهدف لجلب بطولة أوروبية لخزينة النادي، وأنها هدفًا للسيتيزنز، بعد التتويج بكافة الألقاب المحلية الأربعة في الموسم الماضي، درع الدوري الإنجليزي، والدرع الخيرية، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، لافتًا إلى أن الأمر صعب لكنهم سيواصلوا المحاولة حتى النهاية مع مدربه، بيب جوارديولا.
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