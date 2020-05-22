أعلنت شركة ستادات القابضة، تكريم أسرة الشهيد أحمد المنسي، بطل موقعة البرث التاريخية، وأكدت أن التكريم يعتبر تقديرًا لجميل لا يمكن رده.. وعرفانًا واعترافًا بما قدموه لخدمة الوطن الغالي.
أكدت الشركة إهداء العضوية الأولى في فروعه لعائلة البطلالعقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، تقديرًا للدور البطولي الذي قام به طوال وجوده في الجيش المصري، وروحه الخالدة الطاهرة التي قدمها فداءً للوطن.
كما قررت تقديم خصم ٢٥ في المئة على الاشتراكات لأبطال الجيش المصري والشرطة المصرية ولأسر الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لتراب مصر الغالي.
أكدت إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فخرها واعتزازها بالعقيد أحمد المنسي، وبكل بواسل الجيش المصري والشرطة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر سيتي كلوب يعلن العضوية الأولى باسم أسرة الشهيد المنسي وخصم ٢٥٪ لأسر الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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