الأهلي يشترط الحصول علي 3 ملايين دولار لبيع أزارو

حدد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين يورو للاستغناء نهائياً عن خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده، كما أن فايلر رفض فكرةعودته في الموسم الجديد بعد نهاية إعارته للاتفاق السعودي.
على صعيد آخر، يترقب بعض لاعبي فريق الشباب توقيع العقود الجديدة بعدتعديلها وفقاً لما أوصت به لجنة التخطيط بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك بعد أن قدم فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين تقريراً شاملاً ببعض المواهب المتوقع تصعيدهم للفريق الأول مستقبلاً واللاعبين المميزين بالقطاع وأوصى بتعديل عقودهم.
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