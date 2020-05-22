رياضة | مفاجأة مدوية.. بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك ويحدد وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك ويحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك وجماهير الفريق لتلقى صدمة قوية بشأن مستقبل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن بن شرقي لا يمانع في الرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

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وأكدت الصخيفة أن أشرف بن شرقي حدد وجهته القادمة في حالة رحيله عن الزمالك حيث يفضل الانتقال إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي في الصيف القادم.

وأشارت التقارير المغربية أن هناك العديد من الأندية أظهرت رغبة في التعاقد مع بن شرقي في نهاية الموسم الجاري أبرزها ستاندرد ليج وبوردو ومونبليه وبعض أندية الدوري السعودي.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد منذ فترة أنه يرفض فكرة رحيل أشرف بن شرقي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الأبيض لخدماته في الموسم القادم.