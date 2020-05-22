رياضة | خاص.. وكيلة موسيماني: تلقينا عروض من أندية شمال إفريقيا قبل التجديد لصن داونز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. وكيلة موسيماني: تلقينا عروض من أندية شمال إفريقيا قبل التجديد لصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مويرا موسيماني، وكيلة أعمال مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أن عدد من أندية شمال أفريقيا سعت للحصول على خدمات المدرب الجنوب أفريقي قبل أن يحسم أمره بالتجديد للفريق.

وقالت مويرا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن موسيماني امتلك العديد من العروض ولكن الأولوية كانت التجديد لصن داونز بعد موافقة النادي على شروطه، مؤكدة على أنها سعت للتواصل مع إدارة النادي وإقناعهم بتنفيذ كل شروط موسيماني وهو ما نجحت فيه، ومن ثم جاء قرار التجديد.

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وأعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تجديد تعاقد بيتسو موسيماني المدير الفني لمدة 4 مواسم قادمة.

وكان موسيماني ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري بعد أن قضى 8 سنوات كاملة في النادي.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "يشرفني وأشعر بالفخر لمنحي فرصة أخرى لقيادة صن داونز".