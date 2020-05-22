رياضة | برشلونة يحدد قيمة رحيل كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد قيمة رحيل كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني حسم مصير لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، المُعار لصفوف بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة لا تخطط لإدراج كوتينيو ضمن اي صفقات تبادلية، بل تسعى لبيعه والاستفادة ماليا منه لتمويل الصفقات الأخرى.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، ان أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي تواصلوا مع وكيله كيا جورابشيان وإدارة برشلونة، بينما بشكل غير رسمي يوجد اهتمام من نيوكاسل لضمه".

وأكملت الصحيفة، أن كوتينيو يُريد العودة إلى البريميرليج، وتشيلسي هو الفريق المُفضل لديه.

وحدد برشلونة سعر بيع كوتينيو بين 80 و90 مليون يورو، وأي ناد سيوافق على دفع هذه القيمة سيحصل عليه، حيث سيكون المزاد على بيعه مفتوحًا.