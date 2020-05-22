رياضة | في بيان رسمي.. شيفيلد يونايتد يؤكد ملكيته للأمير عبد الله بن مساعد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في بيان رسمي.. شيفيلد يونايتد يؤكد ملكيته للأمير عبد الله بن مساعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي إنه "لم يطرأ أي تغيير على ملكيته السعودية رغم تسجيل بيانات تزعم تخلي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود عن منصبه".

وذكرت وثائق منشورة على موقع تسجيل الشركات في المملكة المتحدة أن الأمير عبد الله بن مساعد لم يعد "شخصاً يتمتع بسيطرة كبيرة" على النادي في 18 أكتوبر الماضي.

وفي 20 فبراير شباط الماضي ذكر وثائق مسجلة في الموقع ذاته أن الأمير عبد الله بن مساعد يسيطر على النادي في ذات التاريخ 18 أكتوبر 2019.

وبعد هذا الارتباك قال "شيفيلد يونايتد في بيان إنه تلقى عدداً من الاستفسارات المتعلقة بالأمر".

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وقال النادي "النادي يؤكد أنه لا يوجد أي تغيير في ملكية الأسهم سواء في شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم أو شركة بالدس ليشر المحدودة. الملفات الموجودة على موقع الشركات تعكس بدقة تلك الملكية في السجل العام ولا تكشف عن أي تغيير".

"بناء على ذلك يظل الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود المالك الوحيد لشركة بالدس ليشر وفرعها شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدة المحدودة".

وتوقع البيان "أن يتم تحديث سجل الشركات العام في الموقع الخاص بذلك ليعكس ما أشار إليه النادي خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويراجع الدوري الممتاز حالياً عرضاً جديداً من السعودية للاستحواذ على ناد اخر في البطولة هو نيوكاسل يونايتد. وتخضع الصفقة المقترحة حالياً للتدقيق بغرض التأكد من أهلية الملاك الجدد قانونياً ومالياً للانضمام لملاك أندية الدوري الانجليزي الممتاز.