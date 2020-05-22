رياضة | صراع بين ريال مدريد وإنتر ميلان لضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين ريال مدريد وإنتر ميلان لضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن أن هناك صراع بين ريال مدريد وإنتر ميلان لضم نجم مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية.

يقترب سيرجيو أجويرو من ال10 سنوات مع مانشستر سيتي، لكن لا يزال لديه أكثر من 12 شهرًا بقليل لتشغيله مع عقده الحالي.

ولم يقدم أجويرو سوى إشارة على أنه يريد مغادرة ملعب الاتحاد في نهاية الموسم الحالي، لكن خبير الصفقات الإيطالي نيكولو سكيرا يدعي أن مدريد وإنتر يريدان التحدث معه لبدء تحدٍ جديد.

يبدو أن كلا الناديين على اتصال بوكيل المهاجم الأرجنتيني للتأكد مما إذا كان سيفتتح للانضمام عند فتح الانتقالات.

يقال أن مانشستر سيتي مصمم على الحفاظ على هدافه أجويرو ، الذي لديه 23 هدفاً في 30 مباراة هذا الموسم.

أقرأ أيضا.. ضربة ريال مدريد في ضم هالاند

Advertisements

ومن جنب آخر يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للانتظار حتى عام 2022 للتعاقد مع النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأجرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اتصالاته بهانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، بعد المباراة لتهنئته على العرض الناجح لفريقه في الدوري الألماني بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندرد" الإنجليزية.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند لديه بند في عقده يسمح له بمغادرة دورتموند مقابل 75 مليون يورو، إلا أن هذا الشرط لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022 لذلك قد يفكر دورتموند في بيعه بنهاية الموسم المقبل، لتحقيق استفادة مادية أكبر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يحافظ فيه بيريز على علاقته الطيبة مع فاتسكه، فإن صداقة هالاند مع مواطنه مارتن أوديجارد لاعب الريال المعار إلى ريال سوسيداد، قد تدفعه نحو ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يبقى أوديجارد مع سوسيداد لموسم آخر، قبل العودة إلى برنابيو، وبحلول ذلك الوقت، قد يكون دورتموند جاهزًا للتفاوض.

ومن المعروف أن الهدف الرئيسي لريال مدريد في صيف 2021، هو الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإذا نجح الريال في حسم الصفقة في هذا التوقيت، لن يمانع الانتظار لموسم آخر من ضم هالاند.