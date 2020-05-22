رياضة | مورينيو يكشف سبب تدريبه لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف سبب تدريبه لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام حالياً وريال مدريد سابقاً والفائز بالثلاثية مع إنتر ميلان قبل عشر سنوات، أنه قرر التوقيع مع "الملكي" بعد مباراة نصف النهائي الثانية من نسخة دوري أبطال أوروبا 2010، التي أقصى خلالها برشلونة.

وقال مورينيو في مقابلة مع صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت: "إذا كنت قد عدت إلى ميلانو بعد نهائي سانتياغو برنابيو، مع سماع المعجبين يرددون اسمي، ربما لم أكن لأرحل عن إنتر، لم أكن قد وقعت مع مدريد بعد، أولئك الذين يقولون إن مندوباً من الريال جاء إلى فندقنا في العاصمة الإسبانية قبل النهائي، يتفوهون بهراء".

وأضاف: "أردت أن أذهب إلى مدريد، أرادوني من العام السابق، اقترحت ذلك على الرئيس ماسيمو موراتي، لكنه أقنعني بالبقاء، وكنت قد رفضت عرض مدريد بالفعل عندما كنت في تشيلسي، لا يمكنك أن تقول لا للريال ثلاث مرات".

وصنع مورينيو التاريخ في موسم 2009-2010 حين فاز بكل الألقاب مع إنتر ميلان، بما في ذلك كأس أوروبا التي كان ينتظرها مشجعو الفريق الإيطالي منذ عام 1965.

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وفي طريقه نحو نهائي سانتياغو برنابيو، تمكن إنتر من إقصاء برشلونة بقيادة بيب غوارديولا، وبعد فوزه في تلك المباراة، قرر مورينيو أنه سيقبل التعاقد مع ريال مدريد.

وأوضح: "اتخذت القرار بعد مباراة كامب نو، لأنني كنت أعلم أننا سنفوز بالتشامبيونز، موراتي جعل الأمر مفهوماً، لم تكن الكلمات ضرورية، كان الأمر واضحاً من الطريقة التي احتضنا بها بعضنا البعض في الملعب بعد النهائي في مدريد".

وتابع المدرب البرتغالي: "موراتي قال لي 'بعد هذا الإنجاز لك الحق في المغادرة"، كان لي الحق في أن أفعل ما أريد ولكن أن أكون سعيداً، في الحقيقة، كنت أشعر بسعادة أكبر في ميلانو عن مدريد".

واستمرت رحلة مورينيو في مدريد من 2010 إلى 2013 وحصد خلالها لقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، واقترب من نهائي التشامبيونز ليغ ثلاث مرات، لكنه كان يسقط في نصف النهائي كل مرة، أمام برشلونة وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.