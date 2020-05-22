رياضة | أزمة نادي القرن.. الزمالك يقرر عمل إحتفالية بالأكثر تتويجا في الألفية الثانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة نادي القرن.. الزمالك يقرر عمل إحتفالية بالأكثر تتويجا في الألفية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر إقامة احتفالية بالأكثر تتويجًا في الألفية الثانية.

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وتابع الغندور خلال برنامج زملكاوي على قناة الزمالك "مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر عمل حملة إعلانية ضخمة على أسوار النادي كأكثر الفرق تتويجًا في القارة السمراء بالألفية الثانية، وبطل القرن الحقيقي".

وأكمل "سيقوم مجلس الأبيض بتنظيم احتفالية كبرى وذلك بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد انتهاء أزمة كورونا".

وكان الكاف قد منح لقب القرن الأفريقي، للأهلي رغم حصوله على إجمالي 7 بطولات قارية، في الوقت الذي حصل فيه الزمالك على 9 ألقاب، قبل أن يعلن مسئولو الاتحاد القاري، تحديد النقاط كمعايير لحسم نادي القرن.