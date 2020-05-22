رياضة | صالح جمعة لا يريد الاستمرار مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة لا يريد الاستمرار مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

حيث أشارت بعض التقارير، أن صالح جمعة يفكر جدياً في الرحيل عن الأهلي في حال وصول عرض قوي، وحتى الخروج لن يكون على سبيل الإعارة.

وكان يضغط صالح جمعة، على إدارة الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب بعده بشكل كبير عن المشاركة مع المارد الأحمر.

كما طالب فايلر المدير الفني للأهلي، من محمود الخطيب خلال الجلسة التي جمعتهما سوياً مؤخراً، عن رفضه استمرار صالح جمعة مع الأهلي، مطالباً بضرورة تسويقة خلال الصيف المقبل

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وفي سياق آخر كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الأهلي حسموا موقفهم النهائي من بيع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن محمد الشناوي يمتلك عدة عروض خليجية وأوروبية في الفترة الأخيرة للرحيل عن صفوف الأهلي في الصيف المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي رفض عرضا تبلغ قيمته 5 ملايين دولار من إحد الأندية في الفترة الأخيرة لبيع محمد الشناوي لأن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر نهائيًا في التخلي عن الحارس الأول في مصر.

وذكرت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي لا يفكرون في الاستغناء عن محمد الشناوي في الصيف المقبل وضم أحمد الشناوي حارس براميدز بدلا منه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن لجنة التخطيط في الأهلي تعتقد بتأثير رحيل محمد الشناوي بالسلب على الفريق لأنه قطعة أساسية في تشكيلة القلعة الحمراء مؤخرًا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي يفكرون في الفترة الأخيرة في تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم إضافية مقابل 12 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.