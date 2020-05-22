رياضة | رابطة اللاعبين تحتج على القواعد الجديدة للاتحاد الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة اللاعبين تحتج على القواعد الجديدة للاتحاد الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجت رابطة لاعبي كرة القدم الإيطاليين على القواعد الجديدة التي وضعها الاتحاد الإيطالي والتي ستسمح للأندية أن تخفض الرواتب وأن يستمر قبولها حتى الموسم المقبل.

وينص البند الجديد للاتحاد الإيطالي، التي وصفته الرابطة بـ"غير المقبول" في بيان، على أنه يمكن للأندية أن تدخل موسم 2020-2021: "رغم أنها دفعت (للعاملين) راتب شهر واحد بين مارس وبداية يونيو ".

وأفيد أن رابطة اللاعبين ورابطة المدربين اعترضتا على الإجراء الذي تم تمريره خلال اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الإيطالي يوم الأربعاء الماضي.

وقال رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسي: "الرأي الشائع هو ألا يشتكي لاعبو كرة القدم".

وأضاف: "ولكن المشاكل يشعر بها أغلب الأشخاص الذين يعملون في كرة القدم، ليس فقط الذين يحصلون على مكاسب كبيرة، في الدرجات الأدنى هناك لاعبون يلعبون بعيداً عن ديارهم ويجب أن يدفعوا الإيجارات مع حصولهم على الحد الأدنى من الدخل".

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ومن أجل الدخول في الموسم المقبل، سيطلب من الفرق أن تدفع رواتب شهر مايو.

يتوقع أن يتم اتخاذ اجراءات قانونية بشأن راتب شهري مارس وأبريل، والتي لم تدفعها بعض الأندية بعدما دخلت إيطاليا في غلق كلي وسط تفشي وباء فيروس كورونا وتوقف الدوري.

وذكرت رابطة اللاعبين: "تقترح الرابطة تبني قواعد تحقق تسوية عامة بدلاً من إثارة دعاوي واسعة النطاق".

وسوف تجتمع الحكومة الإيطالية مع مسؤولي اتحاد كرة القدم الخميس المقبل، لاتخاذ القرار بشان استكمال موسم 2019-2020، خاصة وأن الاتحاد الإيطالي اقترح استئناف الدوري بداية من منتصف يونيو (حزيران) وإنهائه منتصف أغسطس.

ووضع الاتحاد الإيطالي منتصف سبتمبر (أيلول) موعداً لبداية الموسم الجديد لدوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.