رياضة | تصريحات رئيس وادي دجلة عن الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات رئيس وادي دجلة عن الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ماجد سامي رئيس مجلس إدارة وادي دجلة، عن رأيه في عودة الدوري المصري، بعد طرح تساؤله عن موقف الأهلي وجماهيره الراغبة في عودة النشاط الرياضي.

وتوقف النشاط الرياضي في العالم كله مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتب ماجك سامي على فيس بوك "ماذا لو أصيب رئيس ناديكم بالمرض اللعين؟".

وتابع "محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم المصرية وصانع سعادة أهلاوية السبعينيات والثمانينات، أجمع على حبه الجميع، يتابع عمله بعد أن عاد الفريق الأول للتدريب واختلط الجميع دون قصد عن طريق ملامسة الأبواب والكرات والمكاتب التي قد يكون قد لوثها المرض اللعين".

وأكمل:" أنا رئيس النادي الوحيد الذي ذهبت لزيارة الكابتن محمود في المانيا منذ ثلاث سنوات عند إجراءه جراحة دقيقة في ظهره و هو من أكد لي ذلك مؤخراً".

وأتم:" في أثناء لقاء الرئيس مع أحد أعضاء الجهاز، قد ينتقل المرض اللعين (لا قدر الله) للجسد الذي أنهكته إصابات الماضي وتمكن المرض من الرئيس، فماذا سيكون رد فعل النادي الأهلي عند حدوث ذلك؟".

وتعرض ماجد سامي للهجوم خلال الفترة الماضية، من قبل جماهير الأهلي بسبب تؤيده لقرار إلغاء الدوري المصري

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