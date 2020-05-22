رياضة | تصريحات رئيس وادي دجلة عن الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات رئيس وادي دجلة عن الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث ماجد سامي رئيس مجلس إدارة وادي دجلة، عن رأيه في عودة الدوري المصري، بعد طرح تساؤله عن موقف الأهلي وجماهيره الراغبة في عودة النشاط الرياضي.
وتوقف النشاط الرياضي في العالم كله مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكتب ماجك سامي على فيس بوك "ماذا لو أصيب رئيس ناديكم بالمرض اللعين؟".
وتابع "محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم المصرية وصانع سعادة أهلاوية السبعينيات والثمانينات، أجمع على حبه الجميع، يتابع عمله بعد أن عاد الفريق الأول للتدريب واختلط الجميع دون قصد عن طريق ملامسة الأبواب والكرات والمكاتب التي قد يكون قد لوثها المرض اللعين".
وأكمل:" أنا رئيس النادي الوحيد الذي ذهبت لزيارة الكابتن محمود في المانيا منذ ثلاث سنوات عند إجراءه جراحة دقيقة في ظهره و هو من أكد لي ذلك مؤخراً".
وأتم:" في أثناء لقاء الرئيس مع أحد أعضاء الجهاز، قد ينتقل المرض اللعين (لا قدر الله) للجسد الذي أنهكته إصابات الماضي وتمكن المرض من الرئيس، فماذا سيكون رد فعل النادي الأهلي عند حدوث ذلك؟".
وتعرض ماجد سامي للهجوم خلال الفترة الماضية، من قبل جماهير الأهلي بسبب تؤيده لقرار إلغاء الدوري المصري
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وفي سياق آخر كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الأهلي حسموا موقفهم النهائي من بيع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت التقارير الصحفية بأن محمد الشناوي يمتلك عدة عروض خليجية وأوروبية في الفترة الأخيرة للرحيل عن صفوف الأهلي في الصيف المقبل.
وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي رفض عرضا تبلغ قيمته 5 ملايين دولار من إحد الأندية في الفترة الأخيرة لبيع محمد الشناوي لأن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر نهائيًا في التخلي عن الحارس الأول في مصر.
وذكرت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي لا يفكرون في الاستغناء عن محمد الشناوي في الصيف المقبل وضم أحمد الشناوي حارس براميدز بدلا منه.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن لجنة التخطيط في الأهلي تعتقد بتأثير رحيل محمد الشناوي بالسلب على الفريق لأنه قطعة أساسية في تشكيلة القلعة الحمراء مؤخرًا.
وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي يفكرون في الفترة الأخيرة في تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم إضافية مقابل 12 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.