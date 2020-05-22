رياضة | تقرير.. الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير.. الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناءا على طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وإليكم التفاصيل:- 1- كريم بامبو المهاجم الشاب كريم بابمو واحد من أبرز العناصر المرشحة بقوة للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وذلك لندرة مشاركاته في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يستبعده من القائمة الأساسية لمعظم مباريات الأبيض لأسباب فنية.

2- محمد عنتر

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الجناح الطائر محمد عنتر وجد صعوبة كبيرة في المشاركة في تشكيلة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترات السابقة وذلك بسبب ازدحام منطقة تحت المهاجم بالنجوم واعتماد المدير الفني للأبيض على الثلاثي أشرف شرقي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى أحمد السيد زيزو في قيادة الخط الأمامي للفريق ومعهم البديل مصطفى فتحي وشيكابالا.

3- محمد صبحي

الحارس الشاب محمد صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي لم يشارك مع الزمالك سوى في مباراة وحيدة خلال الموسم الكروي الجاري حيث وجد الحارس صعوبة كبيرة في المشاركة في ظل اعتماد كارتيرون بشكل أساسي على محمد أبو جبل ومن قبله محمد عواد ومع عودة الحارس الأساسي محمود جنش فإن فرص مشاركة الحارس الناشئ أصبحت منعدمة لذا فإن رحيله سيكون وارد بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

4- إسلام جابر

صفقة الزمالك المجمدة إسلام جابر أصبح من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المحتمل رحيلهم عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث أن الاعب لم يشارك في أغلب مباريات الفريق في الموسم الحالي بجانب استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية وهوا ما يقربه من الرحيل على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجديد.

5- محمد حسن

لاعب وسط الزمالك محمد حسن سيكون على حافة الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، وذلك في حال نجحت إدارة القلعة البيضاء في الحصول على خدمات نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز ليكون بديلاً لطارق حامد لاعب الفريق الأساسي في منتصف الميدان.