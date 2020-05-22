رياضة | الزمالك يتخلى عن مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخلى عن مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل مهاجم الفريق كابونجو كاسونجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات كاسونجو على نادي بيراميدز، في ظل رغبة كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، في عدم استمرار اللاعب من القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويشعر كاسونجو بالراحة داخل الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب عدم الحصول على مستحقاته بانتظام خلال الفترة السابقة.

ويتابع كارتيرون بشكل يومي البرنامج التدريبي المحدد للاعبين في المنزل، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ومن جانب آخر ذكرت تقارير صحفية محلية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حسم موقفه من التعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن باتريس كارتيرون يرفض التعاقد مع صالح جمعة وقدومه إلى الزمالك في الصيف المقبل بسبب وجودة كثير من اللاعبين المميزين في مركزه على رأسهم يوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر.

وأوضحت التقارير الصحفية أن باتريس كارتيرون يرى أنه ليس هناك حاجة لجهود صالح جمعة في مركز صانع الألعاب في الموسم المقبل وأنه يفضل التركيز على تدعيم مراكز أخرى في صفوف القلعة البيضاء.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن صالح جمعة مرتبط بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2022 لكنه خرج من حسابات المدير الفني السويسري بشكل نهائي الذي طالب برحيله في الصيف المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن مسئولي الأهلي فشلوا في بيع أو إعارة صالح جمعة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب عدم وجود أية عروض رسمية له.

وكشفت التقارير الصحفية أن صالح جمعة يبحث مؤخرًا عن عروض خليجية أو أوروبية للرحيل عن الأهلي في الصيف المقبل وأنه لا يفضل اللعب في الدوري المصري.